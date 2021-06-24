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Премьер-министр Грузии находится в Гардабани

Премьер-министр Грузии находится в Гардабани Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Гардабанский район, где компактно проживают азербайджанцы.
В регионе
24 июня 2021 г. 10:31
Премьер-министр Грузии находится в Гардабани
Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Гардабанский район, где компактно проживают азербайджанцы.

Как передает грузинское бюро Report, глава правительства принял участие в открытии построенного в центре района Дома юстиции.

И.Гарибашвили в своем выступлении поздравил с открытием управления Министерство юстиции и жителей Гардабани. Он отметил, что развитие регионов является одним из приоритетов правительства.

В мероприятии приняли участие спикер парламента Каха Кучава, губернатор Квемо Картли Шота Рехвиашвили, посол Азербайджана Фаиг Гулиев, депутаты Заур Даргаллы, Савалан Мирзаев, представители муниципалитета Гардабани, дипкорпуса и другие официальные лица.

Новый Дом юстиции 26-й по счету в Грузии и 4-й в регионе Квемо Картли филиал. Построенное в соответствии с современными стандартами управление будет оказывать гражданам 450 услуг по государственному и частному секторам.

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