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Премьер-министр Грузии: Мы столкнулись с иностранными инструкторами

Премьер-министр Грузии: Мы столкнулись с иностранными инструкторами Грузия сталкиваемся с иностранными инструкторами, которые руководят группами насилия.
В регионе
1 декабря 2024 г. 16:21
Премьер-министр Грузии: Мы столкнулись с иностранными инструкторами

Грузия сталкиваемся с иностранными инструкторами, которые руководят группами насилия.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о задержанных иностранных гражданах на акциях протеста в Тбилиси.

"Вчера был задержан гражданин Великобритании, он незаконно проник в здание парламента. Похоже, мы сталкиваемся с иностранными инструкторами, которые руководят группами насилия. Но я не хочу ничего говорить заранее, это вопрос для следователей", - отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось о задержании 10 иностранцев на акциях протеста в Тбилиси. Среди них есть граждане России, Беларуси и США.

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