Премьер-министр Грузии: Мы столкнулись с иностранными инструкторами

Грузия сталкиваемся с иностранными инструкторами, которые руководят группами насилия.

Грузия сталкиваемся с иностранными инструкторами, которые руководят группами насилия.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о задержанных иностранных гражданах на акциях протеста в Тбилиси.

"Вчера был задержан гражданин Великобритании, он незаконно проник в здание парламента. Похоже, мы сталкиваемся с иностранными инструкторами, которые руководят группами насилия. Но я не хочу ничего говорить заранее, это вопрос для следователей", - отметил премьер-министр.

Ранее сообщалось о задержании 10 иностранцев на акциях протеста в Тбилиси. Среди них есть граждане России, Беларуси и США.