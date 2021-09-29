Премьер-министр Грузии: Мы хотим способствовать восстановлению доверия между Азербайджаном и Арменией

"Грузия хочет внести свой вклад в процесс восстановления доверия между Азербайджаном и Арменией".

"Грузия хочет внести свой вклад в процесс восстановления доверия между Азербайджаном и Арменией".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Он сказал, что впервые за 30 лет был создан успешный прецедент при посредничестве Грузии, с участием американских партнеров и друзей.

Гарибашвили отметил, что этот факт оценили США и Евросоюз: "Я хочу, чтобы Грузия внесла небольшой, но полезный вклад в процесс восстановления доверия между двумя странами, который начался несколько месяцев назад. И не пожалею усилий в этом направлении".