Премьер-министр Грузии: Мы хотим способствовать восстановлению доверия между Азербайджаном и Арменией

"Грузия хочет внести свой вклад в процесс восстановления доверия между Азербайджаном и Арменией".
Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Он сказал, что впервые за 30 лет был создан успешный прецедент при посредничестве Грузии, с участием американских партнеров и друзей.
Гарибашвили отметил, что этот факт оценили США и Евросоюз: "Я хочу, чтобы Грузия внесла небольшой, но полезный вклад в процесс восстановления доверия между двумя странами, который начался несколько месяцев назад. И не пожалею усилий в этом направлении".