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Премьер-министр Грузии: Мы хотим способствовать восстановлению доверия между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Грузии: Мы хотим способствовать восстановлению доверия между Азербайджаном и Арменией "Грузия хочет внести свой вклад в процесс восстановления доверия между Азербайджаном и Арменией".
В регионе
29 сентября 2021 г. 01:55
Премьер-министр Грузии: Мы хотим способствовать восстановлению доверия между Азербайджаном и Арменией
Ираклий Гарибашвили

"Грузия хочет внести свой вклад в процесс восстановления доверия между Азербайджаном и Арменией".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

Он сказал, что впервые за 30 лет был создан успешный прецедент при посредничестве Грузии, с участием американских партнеров и друзей.

Гарибашвили отметил, что этот факт оценили США и Евросоюз: "Я хочу, чтобы Грузия внесла небольшой, но полезный вклад в процесс восстановления доверия между двумя странами, который начался несколько месяцев назад. И не пожалею усилий в этом направлении".

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