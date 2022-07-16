Премьер-министр Грузии: Мы готовы провести предстоящие встречи между Азербайджаном и Арменией

Грузия готова провести предстоящие встречи между Азербайджаном и Арменией.

Грузия готова провести предстоящие встречи между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом написал на своей странице в Twitter премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Грузия остается приверженной своей позитивной роли в формате диалога, способствующего миру и стабильности в нашем регионе”, - подчеркнул премьер-министр.

Приветствуя состоявшуюся сегодня в Тбилиси встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, глава правительства выразил готовность Тбилиси к проведению будущих встреч между представителями двух стран: “Мир, безусловно, важен для процветания наших народов”.