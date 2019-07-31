Премьер-министр Грузии: "Лари чрезмерно упал в цене"

"Лари чрезмерно упал в цене".

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, в экономике были ожидания, связанные с большими доходами от туристического сектора.

"К сожалению, из-за последних событий, этого не произошло. Конечно же, это не единственный фактор", - отметил Бахтадзе.

Он, тем не менее, выразил уверенность, что стране удастся справиться с имеющимися проблемами благодаря плану действий и предложениям бизнес-сектора.

Отметим, что согласно курсу, установленному Грузинским национальным банком на 31 июля, 1 доллар США равен 2,9507 лари.