О нас

Премьер-министр Финляндии прибыла в столицу Украины

Премьер-министр Финляндии прибыла в столицу Украины Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
В регионе
10 марта 2023 г. 17:33
Премьер-министр Финляндии прибыла в столицу Украины

Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Как передает Report, о визите Марин в украинскую столицу сообщил Зеленский в соцсетях.

"Настоящий друг Украины и защитник свободной Европы, премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня в Киеве", - отметил украинский лидер.

Ранее сегодня, 10 марта, Финляндия объявила о выделении Украине 29 млн евро в качестве помощи.

Это уже второй визит премьер-министра Финляндии в Украину после начала боевых действий. В мае 2022 года она посетила Ирпень и Бучу. Тогда стороны договорилась о привлечении Финляндии к восстановлению инфраструктуры Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
Аль-Тувейджри: Международные организации должны содействовать восстановлению освобожденных территорий
10 марта 2023 г. 12:15
Началась регистрация на Бакинский марафон 2023
Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023"
10 марта 2023 г. 11:21
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi