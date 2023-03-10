Премьер-министр Финляндии прибыла в столицу Украины

Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Как передает Report, о визите Марин в украинскую столицу сообщил Зеленский в соцсетях.

"Настоящий друг Украины и защитник свободной Европы, премьер-министр Финляндии Санна Марин сегодня в Киеве", - отметил украинский лидер.

Ранее сегодня, 10 марта, Финляндия объявила о выделении Украине 29 млн евро в качестве помощи.

Это уже второй визит премьер-министра Финляндии в Украину после начала боевых действий. В мае 2022 года она посетила Ирпень и Бучу. Тогда стороны договорилась о привлечении Финляндии к восстановлению инфраструктуры Украины.