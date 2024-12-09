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Премьер-министр Эстонии прибыл в Киев

Премьер-министр Эстонии прибыл в Киев В столицу Украины прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
В регионе
9 декабря 2024 г. 12:57
Премьер-министр Эстонии прибыл в Киев

В столицу Украины прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщение главы эстонского правительства в соцсети "Х".

В ходе визита Михал проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинским коллегой Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

"Поддержка Украины до ее победы будет оставаться приоритетом Эстонии. Победа Украины - это победа Европы, США и всего демократического мира", - заявил он.

Сегодня, 9 декабря, в Киев с неанонсированным визитом также прибыл кандидат на должность канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц.

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