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Премьер-министр: Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется

Премьер-министр: Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется.
В регионе
30 августа 2021 г. 12:32
Премьер-министр: Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется
Ираклий Гарибашвили

Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Премьер назвал вакцинацию основным способом выхода из ситуации:

"Мы должны призвать всех к вакцинированию. Наша основная задача – довести число вакцинированных граждан до 2 миллионов до конца сентября".

В настоящий момент в соседней стране вакцинированы 1 164 402 человека. Среди них 780 948 (27,3%) человек получили первую дозу, 383 454 (13,4%) человека – обе дозы.

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Версия на английском языке Prime Minister: Epidemiological situation stabilizes in Georgia
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstanda epidemioloji vəziyyət sabitləşir”

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