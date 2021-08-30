Премьер-министр: Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется

Эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется.
Как передает грузинское бюро Report, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Премьер назвал вакцинацию основным способом выхода из ситуации:
"Мы должны призвать всех к вакцинированию. Наша основная задача – довести число вакцинированных граждан до 2 миллионов до конца сентября".
В настоящий момент в соседней стране вакцинированы 1 164 402 человека. Среди них 780 948 (27,3%) человек получили первую дозу, 383 454 (13,4%) человека – обе дозы.