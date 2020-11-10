Премьер-министр Армении: У меня не было иного выхода

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, что иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху, не было.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеообращении, что иного выхода, кроме подписания заявления по Карабаху, не было.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, Пашинян не назвал причины принятого им решения, объясняя это тем, что может многим навредить.

"Я многое могу сказать, но буду молчать, чтобы не ставить под угрозу жизни солдат, стоящих на постах. Все, кто громит сейчас - бьет со спины солдата в окопах. Есть один политический деятель, который требует моей отставки, а днем ранее оставил позиции в Шуше. Есть и такие люди, чьи намерения справедливые и искренние. Это родные погибших солдат и перед ними я встаю на колени", - сказал Пашинян в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Армянский премьер добавил, что решение принято "в результате анализа военной ситуации и на основе оценок людей, которые лучше всех знакомы с военной ситуацией".