Премьер Армении утвердит порядок своих полетов и их цели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердит порядок своих полетов на вертолете и самолете. Проект соответствующих изменений в закон "Об обеспечении деятельности должностных лиц" будет утвержден на заседании правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердит порядок своих полетов на вертолете и самолете. Проект соответствующих изменений в закон "Об обеспечении деятельности должностных лиц" будет утвержден на заседании правительства.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В настоящее время нет порядка полетов премьер-министра и других высокопоставленных лиц на самолете и вертолете, которые закреплены за главой правительства. После внесения соответствующих изменений премьер должен будет изложить, для каких целей можно совершать полеты и как обеспечивать их безопасность.