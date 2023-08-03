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Премьер Армении утвердит порядок своих полетов и их цели

Премьер Армении утвердит порядок своих полетов и их цели Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердит порядок своих полетов на вертолете и самолете. Проект соответствующих изменений в закон "Об обеспечении деятельности должностных лиц" будет утвержден на заседании правительства.
В регионе
3 августа 2023 г. 13:01
Премьер Армении утвердит порядок своих полетов и их цели

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утвердит порядок своих полетов на вертолете и самолете. Проект соответствующих изменений в закон "Об обеспечении деятельности должностных лиц" будет утвержден на заседании правительства.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В настоящее время нет порядка полетов премьер-министра и других высокопоставленных лиц на самолете и вертолете, которые закреплены за главой правительства. После внесения соответствующих изменений премьер должен будет изложить, для каких целей можно совершать полеты и как обеспечивать их безопасность.

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Версия на английском языке Armenian PM to approve procedure for his flights

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