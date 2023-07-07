Премьер-министр Армении сегодня отправится с рабочим визитом в Грузию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию в пятницу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

В рамках рабочего визита запланирована встреча премьера Армении с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили как тет-а-тет, так и в расширенном формате.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.

За эти годы Грузия и Армения подписали 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.