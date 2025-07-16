Премьер-министр Армении рассказал о стремлениях страны вступить в ЕС

Премьер-министр Армении рассказал о стремлениях страны вступить в ЕС

Армения желает стать членом Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"От наших европейских коллег звучит вопрос: означает ли принятый в Армении закон о начале процесса вступления в ЕС, что Армения хочет стать членом ЕС. Мой ответ: Да, Армения хочет стать членом ЕС", - сказал Пашинян на пресс-конференции в среду.

По его словам, во время встреч и обсуждений армянская и европейская стороны констатировали, что это непростой процесс.

"Во-первых, все члены ЕС должны быть согласны с этим, во-вторых, страна должна соответствовать стандартам ЕС", - отметил Пашинян.