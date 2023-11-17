Премьер-министр Армении принял министра обороны Грузии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Пашинян отметил, что отношения между Арменией и Грузией продолжают динамично развиваться, и добавил, что в различных сферах фиксируется расширение сотрудничества.

"Это имеет большое значение и является приоритетом для правительства Республики Армения", - отметил он.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере безопасности и обороны, а также регионального мира и стабильности.