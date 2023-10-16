Премьер-министр Армении отправился в Страсбург

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Страсбург (Франция).

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Страсбург (Франция).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

17 октября планируется выступление Пашиняна в Европейском парламенте.

Помимо этого, намечены переговоры армянского премьера со спикером Европейского парламента Робертой Метсола, после чего они выступят с заявлением для СМИ. Пашинян проведет также ряд других встреч.

Напомним, Метсола на встрече с Пашиняном в Гранаде пригласила его выступить на пленарной сессии Европарламента.