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Премьер-министр Армении отправился в Страсбург

Премьер-министр Армении отправился в Страсбург Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Страсбург (Франция).
В регионе
16 октября 2023 г. 16:18
Премьер-министр Армении отправился в Страсбург

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Страсбург (Франция).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

17 октября планируется выступление Пашиняна в Европейском парламенте.

Помимо этого, намечены переговоры армянского премьера со спикером Европейского парламента Робертой Метсола, после чего они выступят с заявлением для СМИ. Пашинян проведет также ряд других встреч.

Напомним, Метсола на встрече с Пашиняном в Гранаде пригласила его выступить на пленарной сессии Европарламента.

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Версия на английском языке Armenian PM leaves for Strasbourg
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Fransaya gedib

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