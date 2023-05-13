Премьер-министр Армении отправился в Брюссель для участия в трехсторонней встрече

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель, где состоится трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с участием главы Евросовета Шарля Мишеля состоится завтра после полудня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Брюссель, где завтра состоится трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Никол Пашинян сначала проведет двустороннюю встречу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, затем запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Евросовета и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщалось ранее, Брюссель вновь взял на себя инициативу посредничества для нормализации армяно-азербайджанских отношений и достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.