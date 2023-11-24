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Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину

Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.
В регионе
24 ноября 2023 г. 15:33
Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "X".

"Это мой первый визит в Киев. Сегодня я почтила память мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права: жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", – отметила она.

Премьер подчеркнула, что единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность.

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Версия на английском языке Lithuanian PM visits Kyiv, pays tribute to Ukrainian war victims

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