Премьер Литвы прибыла с визитом в Украину

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в пятницу, 24 ноября, прибыла с визитом в Украину.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети "X".

"Это мой первый визит в Киев. Сегодня я почтила память мужчин и женщин, которые пожертвовали своей жизнью, защищая самые фундаментальные права: жить свободно. Они отдали свою жизнь, чтобы защитить всех нас", – отметила она.

Премьер подчеркнула, что единственный способ достичь длительного и справедливого мира – это помочь Украине как можно быстрее победить, восстановить ее полную территориальную целостность.