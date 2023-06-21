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Премьер Латвии: Мы предоставляем Украине все свои боевые вертолеты

Премьер Латвии: Мы предоставляем Украине все свои боевые вертолеты Латвия скоро завершит передачу Украине всего своего флота вертолетов. Последние воздушные судна уже готовят к отправке.
В регионе
21 июня 2023 г. 16:52
Премьер Латвии: Мы предоставляем Украине все свои боевые вертолеты

Латвия скоро завершит передачу Украине всего своего флота вертолетов. Последние воздушные судна уже готовят к отправке.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Укрнаина, об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Он напомнил, что еще в конце 2021 года власти страны приняли решение о передаче Украине переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Их доставили украинским военным за день до начала полномасштабного вторжения России.

"С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% - только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Stinger сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты - последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию - мы отправляем в Украину", - подчеркнул он.

При этом Кариньш отметил, что, помимо всего вышеупомянутого, его страна помогает обучать украинских солдат и поставляет беспилотники.

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