Премьер Кыргызстана Жапаров госпитализирован из-за проблем с сердцем

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров госпитализирован с проблемами с сердцем.

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров госпитализирован с проблемами с сердцем.

Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщили в кыргызского правительства.

"Сегодня утром председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М. Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, проведенные процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.

"В настоящее время состояние здоровья главы Кабмина стабильное, удовлетворительное. Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации", - отметили в пресс-службе.