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Премьер Кыргызстана Жапаров госпитализирован из-за проблем с сердцем

Премьер Кыргызстана Жапаров госпитализирован из-за проблем с сердцем Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров госпитализирован с проблемами с сердцем.
В регионе
28 апреля 2022 г. 14:38
Премьер Кыргызстана Жапаров госпитализирован из-за проблем с сердцем

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров госпитализирован с проблемами с сердцем.

Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщили в кыргызского правительства.

"Сегодня утром председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров поступил в Национальный центр кардиологии и терапии им. М. Миррахимова с жалобами на боли в сердце и низкое давление", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, проведенные процедуры электрокардиографии и коронарографии не подтвердили инфаркт миокарда, но выявили спазм сосудов сердца.

"В настоящее время состояние здоровья главы Кабмина стабильное, удовлетворительное. Консилиум врачей принял решение о восстановлении здоровья Акылбека Жапарова в условиях госпитализации", - отметили в пресс-службе.

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Версия на английском языке Kyrgyz PM hospitalized due to heart problems

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