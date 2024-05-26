Премьер Кобахидзе: Cуверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны

Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны.

Новейшая история Грузии и процессы в современном мире показали нам особенно четко, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности страны.

Как передает Report, об этом Ираклий Кобахидзе заявил во время выступления на мероприятии по случаю Дня независимости Грузии.

"Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что для Грузии сейчас особенно важно оберегать свою государственную независимость. "Сегодня как никогда мы должны беречь друг друга и победить ненависть, так как только любовью можно построить то, что было разрушено враждебностью", - отметил он.