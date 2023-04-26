Премьер Казахстана прибыл с официальным визитом в Иран

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран. Он встретится с президентом страны Ибрахимом Раиси.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Исламскую Республику Иран. Он встретится с президентом страны Ибрахимом Раиси.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

В Тегеране глава правительства также проведет встречу с первым вице-президентом Мохаммадом Мохбером, в ходе которой стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда межведомственных и коммерческих документов.

В рамках визита премьер-министра с 24 по 26 апреля проходит Третья торгово-экономическая миссия Казахстана в Иране, в которой принимают участие 20 казахстанских производителей товаров пищевой, химической, строительной, легкой промышленности и металлургии.