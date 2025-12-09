Премьер Казахстана потребовал наказать виновных в задержке поездов на границе с Узбекистаном
- 09 декабря, 2025
- 10:35
Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности руководителей компаний, допустивших скопление грузовых вагонов на границе с Узбекистаном.
Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, соответствующее поручение Бектенов дал председателю правления "Казахстанских железных дорог" Талгату Алдыбергенову на заседании правительства.
Глава правительства заявил о необходимости оперативного и полного решения вопроса. "Привлеките к ответственности тех руководителей компаний, по вине которых возникла эта ситуация. Доложите мне", - поручил Бектенов.
В свою очередь Алдыбергенов заявил, что профильные структуры Казахстана и Узбекистана вместе работают над решением возникшей проблемы.
"В Узбекистане создан оперативный штаб, все уполномоченные ведомства перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и Узбекистана выстроились тысячи груженых вагонов с зерном, что вызвало транспортный коллапс. По данным КЖД, заторы связаны с ограниченной пропускной способностью узбекской станции Сарыагаш.