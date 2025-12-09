Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Премьер Казахстана потребовал наказать виновных в задержке поездов на границе с Узбекистаном

    В регионе
    • 09 декабря, 2025
    • 10:35
    Премьер Казахстана потребовал наказать виновных в задержке поездов на границе с Узбекистаном

    Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности руководителей компаний, допустивших скопление грузовых вагонов на границе с Узбекистаном.

    Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, соответствующее поручение Бектенов дал председателю правления "Казахстанских железных дорог" Талгату Алдыбергенову на заседании правительства.

    Глава правительства заявил о необходимости оперативного и полного решения вопроса. "Привлеките к ответственности тех руководителей компаний, по вине которых возникла эта ситуация. Доложите мне", - поручил Бектенов.

    В свою очередь Алдыбергенов заявил, что профильные структуры Казахстана и Узбекистана вместе работают над решением возникшей проблемы.

    "В Узбекистане создан оперативный штаб, все уполномоченные ведомства перешли на круглосуточный режим работы", - сказал он.

    Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и Узбекистана выстроились тысячи груженых вагонов с зерном, что вызвало транспортный коллапс. По данным КЖД, заторы связаны с ограниченной пропускной способностью узбекской станции Сарыагаш.

    Казахстан Узбекистан Олжас Бектенов Талгат Алдыбергенов
    Elvis

    Последние новости

    10:53

    В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 35 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:35

    Премьер Казахстана потребовал наказать виновных в задержке поездов на границе с Узбекистаном

    В регионе
    10:35

    В Чебоксарах в результате атаки БПЛА пострадали девять человек

    В регионе
    10:33

    Камбоджа сообщает о новых жертвах в пограничном противостоянии с Таиландом

    Другие страны
    10:31

    Биржевая цена на золото опустилась ниже $4 200 за тройскую унцию

    Финансы
    10:27

    Азербайджан обсудил с Amazon Web Services развитие облачной инфраструктуры

    ИКТ
    10:24
    Фото

    Азербайджанская делегация принимает участие в BRIDGE Summit в Абу-Даби

    Медиа
    10:19

    В Калифорнии накажут старшеклассников, выложивших своими телами свастику

    Другие страны
    10:15

    Объем транспортных перевозок в Казахстане вырос на 20,7%

    В регионе
    Лента новостей