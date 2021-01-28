О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Казахстане выпустят опытную партию вакцины QazCovid-in

В Казахстане выпустят опытную партию вакцины QazCovid-in Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить выпуск в республике опытной партии местной вакцины от коронавируса QazCovid-in.
В регионе
28 января 2021 г. 11:15
В Казахстане выпустят опытную партию вакцины QazCovid-in
0 : 00
0 : 00

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил обеспечить выпуск в республике опытной партии местной вакцины от коронавируса QazCovid-in.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам селекторного заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"Глава правительства поручил министерству образования и науки обеспечить выпуск опытной партии вакцины QazCovid-in на базе Института проблем биологической безопасности и опытно-промышленной партии - на производственной площадке ТОО "НПП "Антиген", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
В убийстве расчлененной и выброшенной в мусорку женщины подозревается 75-летний свекор
28 января 2021 г. 11:29
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов
27 января 2021 г. 21:06
Помощник президента представил коллективу нового министра
Помощник президента представил коллективу нового министра
27 января 2021 г. 11:37
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу
25 января 2021 г. 11:53
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
Коротченко: Пашинян – лишь символ поражения Армении во II Карабахской войне
25 января 2021 г. 10:15
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
МВД в прошлом году обезвредило три группировки, торговавшие людьми
25 января 2021 г. 09:52
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
ВБ продлил программу партнерства с Азербайджаном
22 января 2021 г. 16:26
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
Самед Сеидов: Мы впервые едем на сессию ПАСЕ как восстановившая свою территориальную целостность страна
21 января 2021 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi