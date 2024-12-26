Премьер Казахстана поручил усилить авиационную безопасность в стране

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить авиационную безопасность после крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный близ Актау.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить авиационную безопасность после крушения самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный близ Актау.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов... В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов", - сказал он.

Он подчеркнул, что из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем.