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Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом безопасности Украины

Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом безопасности Украины Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине. Рим поддержит любые усилия по достижению мира в Украине.
В регионе
29 декабря 2022 г. 17:23
Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом безопасности Украины

Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине. Рим поддержит любые усилия по достижению мира в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции.

Она сообщила, что намерена совершить поездку в Киев в феврале.

"Необходимо работать [над мирным урегулированием] конкретно. Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов <...>, но я была рада во время разговора с [президентом Украины Владимиром] Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении. Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]", - сказала Мелони.

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Версия на английском языке Italian PM: Italy can act as guarantor of peace between Russia and Ukraine
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın Baş naziri: “Rusiya və Ukrayna arasında sülhün təminatçısı rolunda çıxış edə bilərik”

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