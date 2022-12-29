Премьер Италии заявила о готовности страны выступить гарантом безопасности Украины

Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине. Рим поддержит любые усилия по достижению мира в Украине.

Италия готова выступить гарантом мирного договора по Украине. Рим поддержит любые усилия по достижению мира в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции.

Она сообщила, что намерена совершить поездку в Киев в феврале.

"Необходимо работать [над мирным урегулированием] конкретно. Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов <...>, но я была рада во время разговора с [президентом Украины Владимиром] Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении. Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля [2023 года]", - сказала Мелони.