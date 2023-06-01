О нас

Премьер Италии и президент Турции выразили желание провести встречу

Премьер Италии и президент Турции выразили желание провести встречу Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
В регионе
1 июня 2023 г. 03:54
Премьер Италии и президент Турции выразили желание провести встречу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой пресс-службу итальянского премьера, лидеры выразили надежду на возможность скорой встречи.

"Председатель правительства Италии поздравила президента Турции с переизбранием. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, а также выражена готовность сотрудничать в обеспечении общей безопасности и укреплять партнерство на региональном, европейском и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы Мелони.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана
Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирана
1 июня 2023 г. 01:23
Глава СНБО Данилов оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
Глава СНБО Данилов оценил возможность удара Storm Shadow по Крымскому мосту
1 июня 2023 г. 01:17
Эрдоган пригласил Орбана на свою инаугурацию
Эрдоган пригласил Орбана на свою инаугурацию
1 июня 2023 г. 00:24
Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению
Залужный рассказал Милли о планах ВСУ по наступлению
31 мая 2023 г. 23:01
Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в урегулировании ситуации в Косове
Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в урегулировании ситуации в Косове
31 мая 2023 г. 21:05
Вучич обратился к Эрдогану за поддержкой в ситуации на севере Косова
Вучич обратился к Эрдогану за поддержкой в ситуации на севере Косова
31 мая 2023 г. 18:13
Спикер Госдумы представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
Спикер Госдумы представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
31 мая 2023 г. 17:57
Эрдоган: Выборы продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления
Эрдоган: Выборы продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления
31 мая 2023 г. 17:48
Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения
Эрдоган отказался участвовать в саммите ЕПС в Кишиневе за день до его проведения
31 мая 2023 г. 17:23
Премьер Армении отправился в Кишинев
Премьер Армении отправился в Кишинев
31 мая 2023 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi