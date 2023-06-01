Премьер Италии и президент Турции выразили желание провести встречу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой пресс-службу итальянского премьера, лидеры выразили надежду на возможность скорой встречи.

"Председатель правительства Италии поздравила президента Турции с переизбранием. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения, а также выражена готовность сотрудничать в обеспечении общей безопасности и укреплять партнерство на региональном, европейском и многостороннем уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы Мелони.