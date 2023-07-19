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Премьер Ирландии встретился с президентом Украины

Премьер Ирландии встретился с президентом Украины Находящийся с официальным визитом в Украине премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретился с президентом Владимиром Зеленским.
В регионе
19 июля 2023 г. 16:27
Премьер Ирландии встретился с президентом Украины

Находящийся с официальным визитом в Украине премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Они обсудили вопросы, касающиеся безопасности, экономического взаимодействия стран и т.д.

"Хотя Ирландия является нейтральной страной, эта нейтральность не означает равнодушия, и это очень важно. Спасибо за всю поддержку", - написал президент в соцсетях.

Сообщается, что премьер Ирландии уже посетил Бучу. Во время посещения Бучи, генеральный прокурор Андрей Костин рассказал ему о преступлениях ВС РФ и массовых убийствах гражданских во время оккупации города.

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