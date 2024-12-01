Премьер Грузии заявил о назначении новых министров

В Грузии сегодня завершилось формирование нового правительства по итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября.

В Грузии сегодня завершилось формирование нового правительства по итогам парламентских выборов, состоявшихся 26 октября.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

Он заявил, что назначил новых министров после того, как парламент выразил доверие обновленному составу правительства.

"Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября", - сказал Кобахидзе.

По словам премьер-министра, 14 декабря в Грузии пройдут президентские выборы, после которых все конституционные органы будут укомплектованы в соответствии с волей большинства народа.

Напомним, что депутаты парламента Грузии 28 ноября проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьером Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года.