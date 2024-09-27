Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в процесс парламентских выборов, которые запланированы на 26 октября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом Кобахидзе заявил журналистам.

"Такие вмешательства были и ранее, однако вмешательство извне в текущие выборы является особенно интенсивным. Это очень печально, но ни тогда, и ни сейчас никто не может формировать волю грузинского народа по-своему. Поэтому, исходя из этого, никакого эффекта у этого вмешательства не будет", - сказал он.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что на протяжении последних трех недель из зарубежных стран было около 90 случаев распространения статьей, телепередач и заявлений, направленных на критику правящей в Грузии партии "Грузинская мечта".