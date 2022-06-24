О нас

Премьер Грузии заявил, что не планирует уходить в отставку

Премьер Грузии заявил, что не планирует уходить в отставку Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не планирует уходить в отставку из-за отказа ЕС предоставлять стране статус кандидата в члены сообщества.
В регионе
24 июня 2022 г. 15:23
Премьер Грузии заявил, что не планирует уходить в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не планирует уходить в отставку из-за отказа ЕС предоставлять стране статус кандидата в члены сообщества.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он заявил на брифинге.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Это полный абсурд. Наоборот, это наша ответственность, и мы выполним все условия", - сказал он, отметив, что правительство страны собирается выполнить все условия, которые выдвинули в ЕС для получения статуса кандидата.

Гарибашвили отметил, что правительство полностью мобилизовано для проведения реформ. Это требуется, что в кратчайшие сроки страна получила статус кандидата на вступление в ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri istefa verməyəcəyini bildirib

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
24 июня 2022 г. 18:48
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
24 июня 2022 г. 14:36
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
24 июня 2022 г. 14:11
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
24 июня 2022 г. 13:20
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
24 июня 2022 г. 13:15
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
24 июня 2022 г. 12:08
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
23 июня 2022 г. 23:00
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
23 июня 2022 г. 21:00
Глава государства: Мы надеемся на активные усилия России в установлении прочного мира на Кавказе
Глава государства: Мы надеемся на активные усилия России в установлении прочного мира на Кавказе
23 июня 2022 г. 20:54
Президент: Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты Арменией
Президент: Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты Арменией
23 июня 2022 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi