Премьер Грузии заявил, что не планирует уходить в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не планирует уходить в отставку из-за отказа ЕС предоставлять стране статус кандидата в члены сообщества.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не планирует уходить в отставку из-за отказа ЕС предоставлять стране статус кандидата в члены сообщества.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он заявил на брифинге.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Это полный абсурд. Наоборот, это наша ответственность, и мы выполним все условия", - сказал он, отметив, что правительство страны собирается выполнить все условия, которые выдвинули в ЕС для получения статуса кандидата.

Гарибашвили отметил, что правительство полностью мобилизовано для проведения реформ. Это требуется, что в кратчайшие сроки страна получила статус кандидата на вступление в ЕС.