Премьер Грузии: За четыре года объем нашей экономики достигнет 130 млрд лари

Премьер Грузии: За четыре года объем нашей экономики достигнет 130 млрд лари

За 4 года объем экономики Грузии достигнет 130 млрд лари, а госбюджет страны превысит 40 млрд лари.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что в этом году в стране наблюдался 10%-й экономический рост: "За предыдущие 3 года мы добились среднего роста в 9,7%, что является самым высоким показателем в Европе и регионе. Поддержание таких темпов является одним из главных приоритетов страны".

По словам Кобахидзе, уровень безработицы и бедности в Грузии снизится до 4%.