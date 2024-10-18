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Премьер Грузии: За четыре года объем нашей экономики достигнет 130 млрд лари

Премьер Грузии: За четыре года объем нашей экономики достигнет 130 млрд лари Премьер Грузии: За четыре года объем нашей экономики достигнет 130 млрд лари
В регионе
18 октября 2024 г. 17:34
Премьер Грузии: За четыре года объем нашей экономики достигнет 130 млрд лари

За 4 года объем экономики Грузии достигнет 130 млрд лари, а госбюджет страны превысит 40 млрд лари.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшнем брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что в этом году в стране наблюдался 10%-й экономический рост: "За предыдущие 3 года мы добились среднего роста в 9,7%, что является самым высоким показателем в Европе и регионе. Поддержание таких темпов является одним из главных приоритетов страны".

По словам Кобахидзе, уровень безработицы и бедности в Грузии снизится до 4%.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: Dörd il ərzində iqtisadiyyatımız 130 milyard lariyə çatacaq

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