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Премьер Грузии выступил за открытие прямых авиарейсов с США

Премьер Грузии выступил за открытие прямых авиарейсов с США Открытие прямых авиарейсов между Грузией и США будет способствовать привлечению американского капитала и сближению народов двух стран.
В регионе
29 июня 2023 г. 21:59
Премьер Грузии выступил за открытие прямых авиарейсов с США

Открытие прямых авиарейсов между Грузией и США будет способствовать привлечению американского капитала и сближению народов двух стран.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на приеме в посольстве США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

"Мы с нетерпеньем ждем открытия новых возможностей для нашего бизнеса, поддерживаем приток американского капитала и товарооборот между нашими странами. Уверен, что прямые авиарейсы между нашими странами, безусловно, сыграют важную роль для достижения этих целей, и еще больше сблизят наши нации", - отметил премьер.

Гарибашвили также поблагодарил правительство США за поддержку в строительстве независимых институтов в Грузии и в укреплении экономики страны. Глава правительства также выразил слова благодарности послу США Келли Дегнан, чей срок дипломатической службы в Тбилиси подходит к концу, за усилия в укреплении партнерских связей между двумя странами.

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