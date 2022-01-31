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Премьер Грузии во второй раз заразился коронавирусом

Премьер Грузии во второй раз заразился коронавирусом Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился штаммом коронавируса «омикрон».
В регионе
31 января 2022 г. 23:29
Премьер Грузии во второй раз заразился коронавирусом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заразился штаммом "омикрон" коронавируса .

Как передает местное бюро Report, об этом отметили в пресс-службе грузинского правительства.

"У Ираклия Гарибашвили подтвердился коронавирус. Премьер-министр продолжит работать в дистанционном режиме. У премьер-министра Грузии подтвердился омикрон-штамм. Глава правительства чувствует себя хорошо", - сказано в сообщении.

Это уже второй случай заражения коронавирусом премьер-министром. Впервые глава грузинского правительства перенес инфекцию в апреле 2021 года. В сентябре прошлого года Гарибашвили привился от коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri ikinci dəfə koronavirusa yoluxub

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