Премьер Грузии: В ближайшие годы планируем радикально реформировать политическую систему

Для оздоровления политической системы Грузии необходимо отстранить от нее лиц и организации, находящиеся под иностранным влиянием.

Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал в интервью телеканалу "Рустави 2".

"Уже с 5 октября мы начали подготовку к парламентским выборам 2028 года. К этому времени в грузинской политике не должно остаться ни одного иностранного агента, и для этого мы будем использовать все законные средства, включая Конституцию", – подчеркнул он.

Кобахидзе отметил, что силы, признанные в Грузии "иностранными агентами", и их производные мешают политическому развитию страны:

"Всем хорошо известно, что коалиция "Национальное движение" действует под иностранным влиянием. Против связанных с ней партий и политических объединений начаты юридические процедуры, и вопрос будет рассмотрен также в Конституционном суде".

По словам премьер-министра, власти Грузии в ближайшие годы нацелены на радикальное реформирование политической системы и формирование политической среды, основанной на национальных интересах.

"Необходимо оздоровление политической системы нашей страны. В связи с этим главная задача – отстранить иностранных агентов и резидентов от грузинской политики", – подытожил Кобахидзе.