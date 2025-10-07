Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Премьер Грузии: В ближайшие годы планируем радикально реформировать политическую систему

    В регионе
    07 октября, 2025
    • 00:25
    Премьер Грузии: В ближайшие годы планируем радикально реформировать политическую систему

    Для оздоровления политической системы Грузии необходимо отстранить от нее лиц и организации, находящиеся под иностранным влиянием.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал в интервью телеканалу "Рустави 2".

    "Уже с 5 октября мы начали подготовку к парламентским выборам 2028 года. К этому времени в грузинской политике не должно остаться ни одного иностранного агента, и для этого мы будем использовать все законные средства, включая Конституцию", – подчеркнул он.

    Кобахидзе отметил, что силы, признанные в Грузии "иностранными агентами", и их производные мешают политическому развитию страны:

    "Всем хорошо известно, что коалиция "Национальное движение" действует под иностранным влиянием. Против связанных с ней партий и политических объединений начаты юридические процедуры, и вопрос будет рассмотрен также в Конституционном суде".

    По словам премьер-министра, власти Грузии в ближайшие годы нацелены на радикальное реформирование политической системы и формирование политической среды, основанной на национальных интересах.

    "Необходимо оздоровление политической системы нашей страны. В связи с этим главная задача – отстранить иностранных агентов и резидентов от грузинской политики", – подытожил Кобахидзе.

    Грузия Ираклий Кобахидзе иноагенты
    İrakli Kobaxidze: Yaxın illərdə siyasi sistemi köklü şəkildə yeniləməyi planlaşdırırıq

