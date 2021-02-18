Премьер Грузии ушел в отставку

Георгий Гахария указал на разногласия с командой

Премьер Грузии Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с командой.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, причиной отставки он назвал арест председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.

Как отметил Георгий Гахария, для него неприемлемо применять какие-либо правовые меры против одного конкретного лица, что может создать риски для здоровья и жизни граждан или способствовать политической эскалации.

"К сожалению, мне не удалось прийти к консенсусу со своей командой по этому вопросу, поэтому я решил уйти в отставку. Конечно, хочу верить, что этот шаг поможет снизить поляризацию в политическом пространстве нашей страны. Я убежден, что поляризация и конфронтация между нами - это самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и борьбы со всеми видами кризисов", - сказал Гахария.