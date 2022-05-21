Премьер Грузии распорядился завершить передачу "Боржоми" государству

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании экономического совета распорядился в ближайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи акций компании IDS Borjomi International, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды, госуд

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании экономического совета распорядился в ближайшие сроки завершить процесс безвозмездной передачи акций компании IDS Borjomi International, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды, государству.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили состоялось заседание экономического совета. На встрече внимание было уделено предложению компании "Боржоми" о безвозмездной передаче контрольного пакета акций государству. Премьер-министр дал задание министерствам активно работать, чтобы завершить указанные процедуры в ближайшие сроки. О принятом решении станет известно на ближайшем заседании правительства", - сказано в сообщении.

Ранее компания IDS Borjomi International в четверг сообщила, что готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы IDS Borjomi Georgia, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды.