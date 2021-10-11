Премьер Грузии расценил голодовку Саакашвили как шоу

"Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда".

"Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку экс-президента Михаила Саакашвили.

Он назвал голодовку экс-президента цирком и шоу: "Основная цель задержанного Саакашвили - создать определенное напряжение в стране перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления. Они хотят преподнести общественности Саакашвили как тяжело больного".

Премьер-министр отметил, что квалифицированные врачи держат под контролем состояние здоровья М.Саакашвили, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья пациента.

M.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси, в этот же день он объявил голодовку. 8 октября Пенитенциарная служба Грузии заявила, что М.Саакашвили прекратил голодовку и начал принимать пищу - мед и натуральные соки.