О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Грузии расценил голодовку Саакашвили как шоу

Премьер Грузии расценил голодовку Саакашвили как шоу "Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда".
В регионе
11 октября 2021 г. 16:10
Премьер Грузии расценил голодовку Саакашвили как шоу

"Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку экс-президента Михаила Саакашвили.

Он назвал голодовку экс-президента цирком и шоу: "Основная цель задержанного Саакашвили - создать определенное напряжение в стране перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления. Они хотят преподнести общественности Саакашвили как тяжело больного".

Премьер-министр отметил, что квалифицированные врачи держат под контролем состояние здоровья М.Саакашвили, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья пациента.

M.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси, в этот же день он объявил голодовку. 8 октября Пенитенциарная служба Грузии заявила, что М.Саакашвили прекратил голодовку и начал принимать пищу - мед и натуральные соки. 

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian premier chides jailed ex-president’s hunger strike as “show”
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Saakaşvilinin aclıq aksiyasını şou adlandırıb

Самое важное

МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
МИД: Антиазербайджанская кампания не пойдет на пользу Ирану
11 октября 2021 г. 13:22
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве состоится встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
11 октября 2021 г. 12:52
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
Фуад Мурадов: В ходе II Карабахской войны из-за агрессии Армении погибли 93 мирных жителя
11 октября 2021 г. 12:42
В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации
В Азербайджане беременная студентка отказалась от учебы в вузе из-за вакцинации
11 октября 2021 г. 12:17
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
Президент: Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость
11 октября 2021 г. 12:17
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
ГПС Азербайджана опровергла заявления иранского генерала
11 октября 2021 г. 12:03
Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене
Президент Азербайджана: Движение неприсоединения играет важную роль на международной арене
11 октября 2021 г. 11:56
Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи 
Прошел год со дня ракетного обстрела Арменией Гянджи 
11 октября 2021 г. 00:00
Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления
Глава государства: Для Туга готовится отдельная концепция восстановления
10 октября 2021 г. 14:08
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных землях
Ильхам Алиев: Азербайджанский народ будет вечно жить на освобожденных землях
10 октября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi