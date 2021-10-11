Премьер Грузии расценил голодовку Саакашвили как шоу

"Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда".
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку экс-президента Михаила Саакашвили.
Он назвал голодовку экс-президента цирком и шоу: "Основная цель задержанного Саакашвили - создать определенное напряжение в стране перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления. Они хотят преподнести общественности Саакашвили как тяжело больного".
Премьер-министр отметил, что квалифицированные врачи держат под контролем состояние здоровья М.Саакашвили, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что накануне личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья пациента.
M.Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси, в этот же день он объявил голодовку. 8 октября Пенитенциарная служба Грузии заявила, что М.Саакашвили прекратил голодовку и начал принимать пищу - мед и натуральные соки.