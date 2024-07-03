Премьер Грузии провел переговоры с главой МИД Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает грузинское бюро Report, на встрече было уделено внимание направлениям сотрудничества, определенным совместной декларацией об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны отметили важность использования имеющегося потенциала в плане дальнейшего углубления торгово-экономических связей.

Была подчеркнута важность мира и стабильности. Глава правительства еще раз подтвердил готовность Грузии способствовать ведению конструктивного диалога в регионе в целях содействия созданию безопасной и стабильной среды.

На встрече также были обсуждены существующее сотрудничество и перспективы на будущее в сфере туризма, культуры и образования.