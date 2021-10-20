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Премьер Грузии проинформировал спецпредставителя ЕС о новой платформе мира

Премьер Грузии проинформировал спецпредставителя ЕС о новой платформе мира Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.
В регионе
20 октября 2021 г. 14:50
Премьер Грузии проинформировал спецпредставителя ЕС о новой платформе мира

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со специальным представителем Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Об этом сообщает местное бюро Report со ссылкой на администрацию правительства Грузии.

Основное внимание на встрече было уделено важности обеспечения мира и доверия в регионе, дана положительная оценка соглашению, достигнутому при посредничестве премьер-министра Грузии между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено, что посредничество Грузии создает условия для диалога и улучшает атмосферу безопасности в регионе.

И.Гарибашвили проинформировал специального представителя ЕС о новой платформе мира - инициативе мирного соседства на Южном Кавказе. Глава правительства отметил, что эта инициатива предназначена для обеспечения мира и стабильности в регионе, и поддержка процесса со стороны ЕС имеет особое значение.

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Версия на английском языке Georgian PM informs EU Special Representative about new peace platform
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Aİ-nin xüsusi nümayəndəsini yeni sülh platforması barədə məlumatlandırıb

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