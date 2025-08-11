О нас

Премьер Грузии прогнозирует победу правящей партии на муниципальных выборах

Премьер Грузии прогнозирует победу правящей партии на муниципальных выборах Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местные органы власти победит во всех 64 муниципалитетах страны.
В регионе
11 августа 2025 г. 15:43
Премьер Грузии прогнозирует победу правящей партии на муниципальных выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местные органы власти победит во всех 64 муниципалитетах страны.

Как передает Report, об этом Кобахидзе сказал журналистам в понедельник.

"Мы полностью сконцентрированы на своих избирательных задачах. У нас единственная цель и задача - это победа во всех 64 муниципалитетах как на уровне мэров, так и собраний. Мы полностью уверены, что победим во всех 64 муниципалитетах на выборах мэров и собраний", - заявил Кобахидзе.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. Участвовать в них выразили желание 17 партий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
В результате удара ВС РФ по нефтебазе SOCAR в Одесской области четыре человека ранены
8 августа 2025 г. 20:37
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
Зеленский: РФ теперь больше настроена на перемирие
6 августа 2025 г. 22:59
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
Генсек ООН: Международная экономическая система нуждается в реформировании
5 августа 2025 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi