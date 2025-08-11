Премьер Грузии прогнозирует победу правящей партии на муниципальных выборах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местные органы власти победит во всех 64 муниципалитетах страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на предстоящих выборах в местные органы власти победит во всех 64 муниципалитетах страны.

Как передает Report, об этом Кобахидзе сказал журналистам в понедельник.

"Мы полностью сконцентрированы на своих избирательных задачах. У нас единственная цель и задача - это победа во всех 64 муниципалитетах как на уровне мэров, так и собраний. Мы полностью уверены, что победим во всех 64 муниципалитетах на выборах мэров и собраний", - заявил Кобахидзе.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. Участвовать в них выразили желание 17 партий.