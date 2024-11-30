Премьер Грузии призвал сотрудников полиции к выдержке

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских избегать превышения силы во время акций протеста.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских избегать превышения силы на акциях протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр рекомендовал сотрудникам полиции проявлять максимальную выдержку.

"Вчера было несколько печальных инцидентов, которых нельзя допустить в будущем. Вахтанг Гомелаури [министр внутренних дел] и Министерство внутренних дел вчера действовали в соответствии с американскими и европейскими стандартами и пресекли действия, направленные против конституционного строя", - сказал Кобахидзе.

Напомним, вчера на акции протеста в Тбилиси были задержаны 107 человек, 10 представителей правоохранительных органов получили ранения.