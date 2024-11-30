Премьер Грузии призвал сотрудников полиции к выдержке

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских избегать превышения силы на акциях протеста.
Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр рекомендовал сотрудникам полиции проявлять максимальную выдержку.
"Вчера было несколько печальных инцидентов, которых нельзя допустить в будущем. Вахтанг Гомелаури [министр внутренних дел] и Министерство внутренних дел вчера действовали в соответствии с американскими и европейскими стандартами и пресекли действия, направленные против конституционного строя", - сказал Кобахидзе.
Напомним, вчера на акции протеста в Тбилиси были задержаны 107 человек, 10 представителей правоохранительных органов получили ранения.