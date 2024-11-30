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Премьер Грузии призвал сотрудников полиции к выдержке

Премьер Грузии призвал сотрудников полиции к выдержке Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских избегать превышения силы во время акций протеста.
В регионе
30 ноября 2024 г. 17:08
Премьер Грузии призвал сотрудников полиции к выдержке
Ираклий Кобахидзе

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал полицейских избегать превышения силы на акциях протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр рекомендовал сотрудникам полиции проявлять максимальную выдержку.

"Вчера было несколько печальных инцидентов, которых нельзя допустить в будущем. Вахтанг Гомелаури [министр внутренних дел] и Министерство внутренних дел вчера действовали в соответствии с американскими и европейскими стандартами и пресекли действия, направленные против конституционного строя", - сказал Кобахидзе.

Напомним, вчера на акции протеста в Тбилиси были задержаны 107 человек, 10 представителей правоохранительных органов получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri polisi səbrli olmağa çağırıb

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