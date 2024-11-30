Премьер Грузии: Полиции удалось предотвратить госпереворот в Грузии

Вчера полиции удалось предотвратить попытку государственного переворота в Грузии.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Он подчеркнул, что участники беспорядков в Тбилиси были хорошо подготовлены, среди них были провокаторы, которые использовали пиротехнику и коктейли Молотова.
Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури и грузинскую полицию за защиту суверенитета страны и пресечение действий, направленный против конституционного строя.