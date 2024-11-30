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Премьер Грузии: Полиции удалось предотвратить госпереворот в Грузии

Премьер Грузии: Полиции удалось предотвратить госпереворот в Грузии Вчера полиции удалось предотвратить попытку государственного переворота в Грузии.
В регионе
30 ноября 2024 г. 17:51
Премьер Грузии: Полиции удалось предотвратить госпереворот в Грузии

Вчера полиции удалось предотвратить попытку государственного переворота в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что участники беспорядков в Тбилиси были хорошо подготовлены, среди них были провокаторы, которые использовали пиротехнику и коктейли Молотова.

Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури и грузинскую полицию за защиту суверенитета страны и пресечение действий, направленный против конституционного строя.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Polis Gürcüstanda dövlət çevrilişinin qarşısını almağa nail olub

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