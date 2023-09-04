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Премьер Грузии поддержал решение о начале процедуры импичмента президенту

Премьер Грузии поддержал решение о начале процедуры импичмента президенту Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
В регионе
4 сентября 2023 г. 16:22
Премьер Грузии поддержал решение о начале процедуры импичмента президенту

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в демонстративном нарушении Конституции, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В нашей Конституции записано, что внешнюю и внутреннюю политику осуществляет правительство Грузии, которое может в некоторых случаях поручить президенту выполнить эту функцию. Своим визитом в Европу президент, не согласовав его с правительством, демонстративно нарушила Конституцию", - сказал Гарибашвили сегодня на заседании правительства.

Он сообщил, что еще месяц назад Зурабишвили обратилась к правительству по поводу визитов в страны Европы, но ей было отказано.

"Хочу разъяснить нашу аргументацию по поводу отказа президенту. Несколько месяцев назад Зурабишвили публично заявила, что руководство Грузии не выполняет обязательств для получения статуса по вступлению в Евросоюз. Она заявила и о том, что в прошлом году Грузия не была достойна получить этот статус. После подобных заявлений было бы неправильным делегирование президенту каких-либо полномочий", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что поддерживает принятое правящей партией "Грузинская мечта" решение о начале процедуры импичмента президенту.

"Решение об импичменте было абсолютно оправданным", - сказал Гарибашвили.

Политсовет "Грузинской мечты" на прошлой неделе объявил о начале процедуры импичмента президенту Зурабишвили.

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Версия на английском языке Georgian PM backs decision to impeach president

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