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Премьер Грузии ознакомил представителя Госдепа США с мирным планом по Южному Кавказу

Премьер Грузии ознакомил представителя Госдепа США с мирным планом по Южному Кавказу Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомил помощника заместителя госсекретаря США Эрику Олсон с Мирной инициативой соседства на Южном Кавказе.
В регионе
19 апреля 2023 г. 14:29
Премьер Грузии ознакомил представителя Госдепа США с мирным планом по Южному Кавказу
Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомил заместителя помощника госсекретаря США Эрику Олсон с мирной инициативой соседства на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, обсуждалось стратегическое партнерство двух стран. Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в разных сферах. Ираклий Гарибашвили и Эрика Олсон также обсудили сферу безопасности в регионе и мире. В этом ключе была подчеркнута важность заявленной премьером мирной инициативы соседства на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Georgian PM familiarizes US State Department rep with peace plan for South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsini Cənubi Qafqaz üzrə sülh planı ilə tanış edib

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