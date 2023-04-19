Премьер Грузии ознакомил представителя Госдепа США с мирным планом по Южному Кавказу

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомил помощника заместителя госсекретаря США Эрику Олсон с Мирной инициативой соседства на Южном Кавказе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ознакомил заместителя помощника госсекретаря США Эрику Олсон с мирной инициативой соседства на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе грузинского правительства.

"Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон. На встрече, которая состоялась в администрации правительства, обсуждалось стратегическое партнерство двух стран. Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в разных сферах. Ираклий Гарибашвили и Эрика Олсон также обсудили сферу безопасности в регионе и мире. В этом ключе была подчеркнута важность заявленной премьером мирной инициативы соседства на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.