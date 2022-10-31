Премьер Грузии отправился в ОАЭ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи высокого уровня.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В рамках визита глава правительства Грузии проведет двусторонние встречи высокого уровня.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В состав делегации во главе с премьером вошли вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, глава СМД Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.

Отмечается, что внешнеторговый оборот Грузии с ОАЭ в январе-сентябре составил 189 млн долларов.

Всего внешнеторговый оборот Грузии за девять месяцев составил 13,6 млрд долларов, что на 35,3% больше данных за аналогичный период прошлого года.