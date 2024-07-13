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Премьер Грузии: Отношения с США изменятся с 2025 года

Премьер Грузии: Отношения с США изменятся с 2025 года Отношения Грузии и США существенно изменятся с начала будущего года.
В регионе
13 июля 2024 г. 15:27
Премьер Грузии: Отношения с США изменятся с 2025 года

Отношения Грузии и США существенно изменятся с начала будущего года.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

США после принятия Грузией закона об "иноагентах" ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии.

"Я уверен, что где-то с начала года существенно изменится развитие отношений между Грузией и Соединенными Штатами Америки", - сказал премьер.

Он отметил, что отношения между двумя странами нуждаются в оздоровлении и перезагрузке, а последние решения США не способствуют этому.

"В последние три-четыре года процессы в Грузии развивались так стремительно, что появились определенные сложности в отношениях, и им необходима перезагрузка и оздоровление. Такие же решения не способствуют оздоровлению отношений и перезагрузке отношений. Это очень печально", - сказал Кобахидзе.

Отметим, что помимо США, ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.

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