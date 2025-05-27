Премьер Грузии: Оппозиция не хочет проведения внеочередных выборов

Радикальная оппозиция на самом деле сама не хочет проведения внеочередных парламентских выборов, потому что заранее знает о своем проигрыше.

Радикальная оппозиция на самом деле сама не хочет проведения внеочередных парламентских выборов, потому что заранее знает о своем проигрыше.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

Накануне экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила перед участниками акции протеста на проспекте Руставели, что, наверное, все оппозиционные партии намерены участвовать в выборах, но сначала должны пройти парламентские выборы, а уже потом выборы в органы местного самоуправления. Она также предположила, что оба голосования могут пройти одновременно.

"Когда они (оппозиция – ред.) говорят о внеочередных парламентских выборах, на самом деле они сами этого не хотят, потому что знают, что находятся в абсолютно пагубном положении. Об этом они уже говорят открыто. Им это невыгодно", – заявил Кобахидзе.

По его словам, то, чего раньше требовала оппозиция, теперь им вообще не подходит, так как они потерпят еще более тяжелое поражение, чем на парламентских выборах в октябре 2024 года.

"Таково нынешнее состояние оппозиции. Исходя из этого, не имеет никакого значения – ни для нас, ни для них – примет ли радикальная оппозиция участие в выборах. В Грузии состоятся полноценные выборы в органы местного самоуправления, и они будут еще более полноценными, если радикальная оппозиция в них не будет участвовать", – заявил он.

Отмечается, что выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы в Грузии (сакребуло) пройдут в 64 городах и районах 4 октября 2025 года. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до дня голосования.