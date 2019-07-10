 Наверх

Премьер Грузии обвинил Путина в неверной интерпретации фактов

Премьер Грузии обвинил Путина в неверной интерпретации фактов

"Мы услышали фундаментально неправильную интерпретацию фактов".

Как сообщают грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя высказывания президента России Владимира Путина, связанные с историей Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, Грузия гордится своей историей: "Настанет день, и мы с абхазскими и осетинскими братьями построим единое и сильное государство".

М.Бахтадзе отметил, что история Грузии является частью истории Европы: "Европейцы, как и мировое сообщество, знают эту историю в деталях".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!