Премьер Грузии обвинил Путина в неверной интерпретации фактов

"Мы услышали фундаментально неправильную интерпретацию фактов".
Как сообщают грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя высказывания президента России Владимира Путина, связанные с историей Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, Грузия гордится своей историей: "Настанет день, и мы с абхазскими и осетинскими братьями построим единое и сильное государство".
М.Бахтадзе отметил, что история Грузии является частью истории Европы: "Европейцы, как и мировое сообщество, знают эту историю в деталях".
Cəmilə BabayevaАвтор новости