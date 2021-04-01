Премьер Грузии о скандальном визите Познера в Тбилиси

Соответствующие органы незамедлительно отреагировали и наложили штраф

Российский журналист Владимир Познер не нарушал грузинский закон "Об оккупированных территориях".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

По его словам, журналист и сопровождающие его лица въехали в Грузию с полным соблюдением правил: "Владимир Познер также является гражданином США и часто посещает Грузию. Сегодняшняя поездка была очередной его частной поездкой".

Глава правительства назвал недопустимым нарушение В.Познером и его гостями требований карантинного режима и отметил, что соответствующие органы незамедлительно отреагировали и наложили штраф.