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Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя "Грузинской мечты"

Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя "Грузинской мечты" Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе осудил американские санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.
В регионе
28 декабря 2024 г. 05:17
Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя Грузинской мечты

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе осудил американские санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил Кобахидзе, основатель партии уже был де-факто под санкциями за то, что служил интересам своей страны, а теперь попал под формальные ограничения.

"Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны", - сказал премьер-министр республики.

Он добавил, что Иванишвили долгое время шантажировали санкциями, а теперь такой возможности не будет.

Напомним, что 27 декабря США ввели санкции в отношении Иванишвили.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze “Gürcü Arzusu”nun yaradıcısına qarşı sanksiyaları pisləyib

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