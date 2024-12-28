Премьер Грузии не удивился санкциям против основателя "Грузинской мечты"

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе осудил американские санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе осудил американские санкции против основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил Кобахидзе, основатель партии уже был де-факто под санкциями за то, что служил интересам своей страны, а теперь попал под формальные ограничения.

"Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны", - сказал премьер-министр республики.

Он добавил, что Иванишвили долгое время шантажировали санкциями, а теперь такой возможности не будет.

Напомним, что 27 декабря США ввели санкции в отношении Иванишвили.