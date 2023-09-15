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Премьер Грузии: Не смиримся с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС

Премьер Грузии: Не смиримся с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся.
В регионе
15 сентября 2023 г. 13:22
Премьер Грузии: Не смиримся с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС
Ираклий Гарибашвили

Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.

"Все будет сделано с нашей стороны, поэтому нет и больше не будет причин, по которым страна не должна получить статус. Еще раз повторяю: это будет очень большая ошибка и очень большая несправедливость, с которой мы не смиримся. Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС", - заявил Гарибашвили.

Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.

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