Премьер Грузии: Не смиримся с отказом в предоставлении статуса кандидата в ЕС

Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся.

Отказ в предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление с Евросоюз будет большой ошибкой и несправедливостью, с которой власти страны не смирятся.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в пятницу.

"Все будет сделано с нашей стороны, поэтому нет и больше не будет причин, по которым страна не должна получить статус. Еще раз повторяю: это будет очень большая ошибка и очень большая несправедливость, с которой мы не смиримся. Грузия заслуживает статуса кандидата в ЕС", - заявил Гарибашвили.

Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

Грузия ждет решения по вопросу статуса кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. Для этого нужно одобрение лидеров всех 27 стран ЕС. Согласно озвученным процедурам, в октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение.